Egy egész ország sodródott az összeomlás szélére: Amerika és az EU már menekülnek

Az Egyesült Államok és több európai ország is átmenetileg bezárja nagykövetségét Haitin és kimenekítik személyzetüket – írja a CNN

Haitin szinte teljesen összeomlott az állam működése, az ország nagy részét bűnbandák uralják, gyakorlatilag polgárháborús helyzet van az országban.

Az Egyesült Államok vasárnap repülőgépen mentette ki a Port-au-Prince-ben található nagykövetség személyzetét, Németország és az Európai Unió pedig helikopterrel hozta ki diplomáciai stábját.

A kimenekítésre azért éppen most került sor, mert Haiti legnagyobb bűnbandájának vezére nemrég nyíltan megfenyegette a kormányt azzal, hogy ha nem lesznek választások, meg lesznek döntve. Nyugati hírszerzési információk szerint most arra készülnek Port-au-Prince bűnbandái, hogy ostromot indítsanak a főváros gazdagnegyede, Petionville ellen, ahol a nagykövetségek is találhatók.

Címlapkép forrása: Getty Images