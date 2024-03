Gyorsan hullanak az ukrán Abramsek, felpörgeti az új orosz sztárfegyver gyártását Moszkva – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Új felvétel látható egy kilőtt amerikai gyártmányú Ukrajnának átadott Abrams harckocsiról. A képek tanúsága szerint a páncélos teljesen megsemmisült. Ez lehetett az ötödik harcképtelenné tett páncélos, amely azt jelenti, hogy a teljes állomány közel ötöde elveszett. Az orosz hadvezetés úgy döntött, hogy felpörgetik az elmúlt időszakban hatalmas eredménnyel alkalmazott fejlett irányított siklóbombák (GGB) gyártás – számolt be napi jelentésében az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai elemzőház. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.