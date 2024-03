Tetőfokukra hágtak az indulatok Jeruzsálemben, robbanásközeli a helyzet

Az arab lap szerint Ramadán első éjszakáján az izraeli erők akadályozták a muszlim hívőket abban, hogy belépjenek a jeruzsálemi Al-Aksza mecsetbe. Az eseményekről készült videofelvételek az interneten terjedtek el, amelyeken látható, hogy fegyveres izraeli rendőrök lerohanják palesztinokat Jeruzsálem Óvárosának utcáin.

Ramadan in Jerusalem begins with Ben Gvirs police thugs preventing Palestinians from going to Al-Aqsa and beating them with batons as they pray outside. pic.twitter.com/Vs2UocnP3F