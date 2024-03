Nagyon ciki dolog történt Ukrajna legjobb tankjával az egész világ szeme láttára

A brit gyártmányú Challenger 2-es tankok nagyjából egy éve harcolnak Ukrajnában, az ukrán harckocsizók szeretik őket, mert pontosak és remek a páncélvédettségük. Van azonban egy nagy probléma a brit harcjárművekkel: nagyon nehezek, felszereltségtől függően 62-70 tonna is lehet egy ilyen eszköz.

Mindez azért okoz kihívásokat Ukrajnában, mert az átmeneti időszakokban gyakran sártengerré változik az ország nagy része, a nagyobb tömegű harcjárművek pedig jelentősen veszítenek mobilitásukból.

Nemrég megnézték a The Sun brit bulvárlap riporterei a Challenger 2-eseket Ukrajnában, de kellemetlen helyzet állt elő: az ukrán harckocsizók belehajtottak egy sárgödörbe és a harckocsi félig el is süllyedt benne. A Sun nem hallgatta el az esetet: videót is tettek ki az incidensről.

The Sun has published an article on the combat use of Challenger 2 tanks in Ukraine. The correspondents interviewed members of the AFU who had these combat vehicles at their disposal.About 14 months after the delivery of the Challengers was announced, 5 of the 14 tanks pic.twitter.com/vCopIl4Oiz — Rybar (Force) March 13, 2024

A harckocsi nyilván nem veszett el, de kellett egy másik Challenger ahhoz, hogy kihúzzák a sárból.

An old joke about British-made Jaguar cars: you buy two, so you drive one as the other gets repaired. Now British Challenger tanks. Ukraine military needs them in twos, so one can pull the other's 64 tons out of the mud! (It's the heaviest of any tank) pic.twitter.com/81Nicc1TeD — Tony (Norfield) March 10, 2024

Egyébként az esetről nemrég az orosz Rybar thinktank is tett közzé értékelést: ennek legérdekesebb része, hogy azt állítják, a leszállított 14 Challenger 2-ből 5 üzemképtelen, és a kisebb sérülések javítása is gondot okoz, mert nincs alkatrész. Ez egyébként körülbelül egy év intenzív harci tevékenység után egyáltalán nem mondható rossz aránynak, ha tényleg igaz.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images