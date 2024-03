Titokzatos, Ukrajna felé tartó szállítmányt videóztak: jól telepakolták fegyverekkel

Román állampolgárok videózták le az a vasúti fegyverszállítmányt, amelyet mintegy 32 darab román APR-40 rakéta-sorozatvetővel pakoltak meg. A felvétel Szucsáva megyében készült, Verești térségében, 50 kilométerre a román-ukrán határtól.

A train loaded with 32 Romanian MLRS APR-40 was filmed by a local guy in its way to Ukraine, near the Romanian-Ukrainian border. As usual our MoD refused to comment. :) pic.twitter.com/jvvnmQUjMo