Oroszország támadás alatt: helikopterek, deszantosok landolhattak Kozinkában

Számos orosz és ukrán forrás is arról ír, hogy alacsonyan repülő helikopterek lépték át a határt Ukrajnából és Kozinka térségében landoltak, deszantosokkal a fedélzeten. A hír eredeti forrása úgy fest, egy majdnem másfél millió követővel rendelkező RVVoenkor nevű Telegram-csatorna: ez egy orosz védelmi minisztériummal és orosz harcoló alakulatokkal összeköttetésben álló, de nem hivatalos hírforrás, amely jelentős rálátással bír a frontvonal eseményeire. A hír hitelességét hivatalos források, harctéri felvételek még nem erősítették meg.

Az orosz-ukrán határon napok óta heves összecsapások zajlanak: három „orosz partizán” alakulat próbált betörni Belgorod és Kurszk megyébe. Az összecsapások epicentruma jelenleg Kozinka és Szpodarjusino.

️ More and more objective monitoring footage from the border area of the Belgorod Region is appearing online. The enemy is not abandoning its attempts to break through the border and is moving reserves in the direction of Velyka Pysarivka. The AFU is far from losing its pic.twitter.com/OJTD6MNDvO