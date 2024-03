Nincs megállás: durván beszólt Joe Biden Donald Trumpnak

Joe Biden amerikai elnök a hagyományosan megrendezésre kerülő Gridiron Club és Alapítvány vacsoráján tartott humoros beszédet, amely során számos megjegyzést tett saját és ellenfele, Donald Trump alkalmasságára is - írja a Politico. A demokrata elnök emellett szót ejtett egy Trumppal történő vita lehetőségéről is.

Az idei volt az első alkalom, hogy Joe Biden amerikai elnök részt vett a Gridiron Club és Alapítvány vacsoráján az elnöksége alatt. Az amerikai újságírókat tömörítő szervezet által évente megrendezett, kamerák nélkül zajló elegáns esemény 1885-ig nyúlik vissza, amikor Grover Cleveland nem volt hajlandó részt venni rajta. Azóta minden elnök részt vett legalább egy Gridiron-vacsorán.

"Az egyik jelölt túl öreg és szellemileg alkalmatlan az elnöki posztra. A másik én vagyok"

– fogalmazott könnyed hangvételű beszédében Biden várható republikánus ellenfeléről, Donald Trumpról. Emellett a baklövéseiről elhíresült elnök hasonló félrebeszélései miatt támadta az elődjét: "Azt hiszi, hogy Barack Obama ellen indul, ezt mondta" – poénkodott Biden.

Biden saját magát is kifigurázta, megjegyezve, hogy a vacsora "hat órával a lefekvési ideje" után kezdődött, és megemlítette a két héttel ezelőtti évértékelő beszédével kapcsolatos alacsony elvárásokat is. "Még a sajtónak is el kell ismernie, hogy sziporkáztam" – mondta.

"Az elvárások olyan alacsonyak voltak, hogy csak el kellett mennem, és emlékeznem kellett arra, hogy ki az elnök"

– élcelődött magán a demokrata elnök.

Biden a 82 éves republikánus szenátusi vezető, Mitch McConnell visszavonulására úgy reagált, hogy nem szívesen látja, hogy a nála egy évvel idősebb McConnell a "fénykorában" távozik. Az elnök azonban komolyra fordította a szót, amikor ismét Trumpot kritizálta: állítása szerint ugyanis elődje "tönkretette a gazdaságot", és "szégyent hozott" az Egyesült Államokra a nemzetközi színtéren.

Biden továbbá bírálta Trumpot azért is, mert nemrégiben azt sugallta, hogy hagyná, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lerohanja a NATO-szövetségeseket.

"Bárcsak viccek lennének ezek, de nem azok"

– közölte Biden, hozzátéve, hogy az ő irányítása alatt Amerika "nem fog behódolni."

Beszámolók szerint a beszéde után Biden úgy válaszolt pár riporter azt firtató kérdésére, hogy Trump szerinte valóban kiállna-e ellene vitázni, hogy "nem tudja, mi a francot akar".

"Nézzük meg, hogy komolyan gondolja-e"

– fogalmazott Biden arról, hogy Trump korábban vitára hívta őt.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök beszél a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében 2024. február 16-án, pénteken. Címlapkép forrása: Getty Images