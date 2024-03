Napokon belül ömölhetnek ismét az amerikai fegyverek Ukrajnába, de van egy fontos kitétel

Akár napokon belül megegyezhet a Kongresszus az Ukrajnának szánt fegyverszállítások folytatásáról, ha a megtámadott ország ezt nem adomány, hanem hitel formájában kapja meg – jelentette ki Lindsey Graham republikánus szenátor ukrajnai látogatása során.

Graham pártja, a Republikánus Párt több mint fél éve blokkolja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, emiatt akut lőszerhiány alakult ki az ukrán haderőben. Most az alsóház, a republikánus többségű Képviselőház tartja fel épp a segélyezést, a szenátus már megszavazta azt hetekkel ezelőtt.

Graham Kijevben járt, ahol azt mondta: ő támogatja teljes mértékben Ukrajna további segélyezésért, de szerinte „sok értelme lenne,” ha ez hitel formájában történne meg, vagyis Ukrajna nem ingyen kapná az amerikai fegyvereket, hanem vissza kellene juttatnia Washingtonnak valamilyen formában a támogatást. Hozzátette: a hitel kamatmentes lenne és Amerika dönthet úgy, hogy az adósság mértékét csökkenti.

Az amerikai szenátor szerint egy ilyen megállapodást akár napokon belül elfogadhat a törvényhozás.

Tudunk kamatmentes hitelt adni? Igen. El tudja ezt vállalni Ukrajna? Igen. Szerintem Zelenszkij elnök minden segítséget elfogad, mellyel fegyvereket tudunk neki juttatni”

– mondta Graham.

Hozzátette: az amerikai politikusoknak a saját népükkel is kell foglalkozniuk Ukrajna mellett, az Egyesült Államok pedig szerinte rendkívül el van így is adósodva, illetve a határ védelmével is sokkal többet kellene törődni. A republikánus képviselők főleg a határ védelmére hivatkozva tartják fel az Ukrajnának szánt segélyeket.

