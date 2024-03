Nem csak Orlivkánál vannak komoly bajban az ukránok - Napokon belül eleshet Tonenke

Az Avgyijivkától nyugatra fekvő Orlivka falu megszerzését ma délután jelentette be az orosz védelmi minisztérium, OSINT-elmzők azonban úgy vélik, hogy az attól délre fekvő Tonenke eleste is csak napok kérdése.

Russian invasion forces conquered around 60% of .The N-W residential are and S-W farms remain under Ukrainian forces, which are under fiercest MLRS, FAB and artillery fire. #NewsMap