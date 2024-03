Trump durván beleszállt Biden Izrael-politikájába: szerinte a zsidó demokraták gyűlölik a vallásukat

Donald Trump korábbi amerikai elnök egy tegnap nyilvánosságra hozott interjúban úgy fogalmazott, hogy minden zsidó, aki a demokratákra szavaz, "gyűlöli a vallását". Trumpot Joe Biden Izrael-politikájáról és Chuck Schumer New York-i demokrata szenátor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szembeni bírálatáról kérdezték egy podcast műsorban, amelynek házigazdája korábbi fehér házi tanácsadója, az egyébként magyar származású Sebastian Gorka, azaz Gorka Sebestyén volt - számol be a CNN.

"Valójában úgy gondolom, hogy gyűlölik Izraelt" – mondta Trump, majd Netanjahut említve úgy folytatta, hogy

"Szerintem nem őt gyűlölik, hanem Izraelt. És a Demokrata Párt gyűlöli Izraelt. [...] Minden zsidó ember, aki a demokratákra szavaz, gyűlöli a vallását"

– tette hozzá a volt elnök.

Trump közvetlenül Schumert is támadta, aki az Egyesült Államok legmagasabb rangú zsidó vallású választott tisztségviselője. A törvényhozó nemrég a szenátusban tartott beszédében bírálta Netanjahu kormányát, és izraeli választások kiírását követelte a Hamász elleni háború és az ebből eredő gázai humanitárius válság támasztotta kihívások miatt.

"Ne felejtsük el, amikor látjuk azokat a palesztin felvonulásokat, még én is megdöbbenek, hogy milyen sokan vannak azokon. És az olyan fickók, mint Schumer, látják ezt, és neki ez szavazatokat jelent, többet, mint bármi mást, mert ő mindig is Izrael-párti volt. Most meg nagyon Izrael-ellenes lett"

– nyilatkozta Trump.

To make Israel a partisan issue only hurts Israel and the US-Israeli relationship.Trump is making highly partisan and hateful rants.I am working in a bipartisan way to ensure the US-Israeli relationship sustains for generations to come, buoyed by peace in the Middle East. https://t.co/uCMvZWZ8rF