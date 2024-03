Elérkezett Putyin bosszúja: rakétaeső zúdult Kijevre

Ma hajnalban országos légi riadót hirdettek az ukrán hatóságok, jellemzően akkor történik ilyen, amikor az orosz haderő nagy hatótávolságú bombázói és / vagy hiperszonikus rakétákkal felszerelt MiG-31-es vadászgépei felszállnak.

Hajnali 5 körül támadás alá került Kijev: az ukrán fővárosból még most is jönnek a hírek arról, hogy rakéták és drónok csapódnak be. Egyes források szerint hiperszonikus Kinzsal rakéták és nagy hatótávolságú Sahed / Geran drónok is becsapódtak a térségben.

A lakosság egy része a metróhálózatba menekült, az okozott kárról és az áldozatok végleges számáról még nincsenek hírek. Az ukrán kormányhoz köthető források szerint eddig legalább 10 ember sérült meg.

A missile attack on Kyiv, 10 people injured, hits in multiple areas, civilian buildings againMy wife is alone in Kyiv without me. Ive texted her, and waiting to hear back that she is ok. No response yet. But I am not worried. 1/ pic.twitter.com/1xlLeeJ1fk