Megnevezte az orosz kormányzat is a terrortámadás elkövetőit

Ami a Crocus City Hallban történt, az egy ukrán terrortámadás és szabotázs. A terroristáknak nincs megbocsátás. A helyszínen kell őket likvidálni"

– jelentette ki a politikus.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) és az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatósága (GUR) is érintett lehet a terrortámadásban

- vélekedett hasonlóan a RIA Novosztyinak Viktor Vodolackij, az Állami Duma képviselője.

Viktor Bondarev azt is hozzátette, hogy az ilyen támadások jövőbeli megelőzése érdekében javasolja a biztonsági őrök és szolgálati személyzet ellenőrzésére vonatkozó intézkedések szigorítását is.

Az orosz szenátor véleményét egyelőre nem osztják ennyire egyértelműen a hatóságok, legalábbis tőlük nem érkezett nyilatkozat az elkövetők személyazonosságával kapcsolatban.

A Baza információi szerint egy Tver régióból származó, fehér, szedán kivitelű Renaultot keres a rendőrség.

Persze a SHOT, mint orosz média a kezdetektől mást állít: szerintük az elkövetők egy fehér, ukrán rendszámú minibusszal érkeztek a helyszínre, amit végül a menekülés során hátrahagytak. Erről mondjuk később kiderült, hogy fehérorosz rendszám:

The Ukrainian licence plate on your suspicious white van is from Belarus.Someone just decided to blur out the left side. https://t.co/uMp8dJe6PC