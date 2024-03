Nagyon nehéz helyzetbe kerültek az ukránok: közel Tonenke teljes orosz bevétele

Avgyijivka az egyik legnagyobb csatáját jelentette a 2022-ben kirobbanó ukrajnai háborúnak, sőt, a település bizonyos értelemben már 2014 óta a felek figyelmének középpontjában volt. A harcok 2023 őszén váltak intenzívvé végül az orosz csaptok 2024 február közepén elfoglalták az egykori ipari központot. Ezt követően az alakulatok nyugat felé vették az irányt, és váratlanul gyorsan több települést is bevettek, amely aggodalmakra adott okot Kijevben. Attól tartottak, hogy a felgyorsuló orosz előrenyomulást nem tudják megállítani, ezért Moszkva jelentős területeket lehet képes az ellenőrzése alá vonni.

A kezdeti sikerek után azonban a támadás megtorpant, egy észak-déli településhálózat vonalában megakadtak az oroszok.

Russian invasion forces control 75% of after capturing the Western agricultural area. Ukrainian forces only remain in the N-W residential area. #NewsMap