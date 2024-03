Ballisztikus rakétákkal támadta meg Oroszország az ukrán titkosszolgálat bázisait

Az ukrán SzBU az elmúlt hetekben több orosz olajfinomítót is sikeresen megrongált dróntámadásokkal, az ukrán titkosszolgálati és belbiztonsági szervezet teljesen nyíltan elismerte, hogy ők indították a támadást. Tegnap az SzBU vezetése újabb műveleteket ígért.

Tegnap délután és ma hajnalban az orosz stratégiai csapásmérő erők több ballisztikus rakétát is kilőttek Odesszára és Kijevre, szándékosan azzal a céllal, hogy az SzBU-hoz köthető épületüket rongálják.

Most kezdenek szivárogni az információk arról, hogy pontosan mit ért találat. Bár orosz források terjesztenek olyan híreket, hogy megsemmisült az SzBU központja és vezérkara, az utóbbit semmilyen független forrás nem erősítette meg, nagyon meglepő lenne, ha a titkosszolgálat vezetése ilyen magas kockázatú műveletek után a hivatalos irodájukban ülve várná az orosz válaszcsapást. Ugyanakkor úgy fest, az SzBU központját valóban rakétatalálat érte.

According to U.S. and Ukrainian Defense Officials, the Ballistic Missile Attack earlier today by the Russian Armed Forces against the Cities of Kyiv and Odesa utilizing Hypersonic and Short-Range Ballistic Missiles was attempting to Target several Facilities used by the Security pic.twitter.com/a3l2eWjSN4