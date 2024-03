Felfedték Joe Biden egyik gyenge pontját – Ennyit az elnök újraválasztási esélyeiről?

A mostanra gyakorlatilag lezárult demokrata előválasztás nem sok izgalmat tartogatott: Joe Biden amerikai elnök minden egyes államban elsőként futott be a célvonalba, és hivatalosan is elég delegáltat gyűjtött a párt jelöltségének megszerzéséhez a 2024-es elnökválasztáson. Ám Biden sorozatos diadalainak árnyékában felsejlik egy olyan hiányosság, amely, ha nem kezelik, igazán fájdalmassá válhat: amellett, hogy Trump egyre több függetlent és színesbőrűt, különösen munkásosztálybelieket csábít át magához, a fiatal szavazók körében is csökken Biden támogatottsága. Ez pedig az elnök Izrael-politikájának is köszönhető.

Joe Biden párton belüli kihívóinak valószínűleg sziszifuszi erőfeszítések árán sem sikerült volna legyőzniük az inkumbens elnököt, hiszen a hagyományokhoz híven a Demokrata Országos Bizottság (DNC) végig de facto elnökjelöltként kezelte a 81 éves politikust. A középutas kongresszusi képviselőnek, Dean Phillipsnek, vagy az író és szociáldemokrata aktivista Marianne Williamsonnak nem sok babér termett tehát, az eredetileg demokrata színekben indult Robert F. Kennedy Jr. pedig inkább függetlenként méretteti meg magát végül.

Az érdemi verseny hiányához az is hozzájárult, hogy az előválasztási naptárat Biden javára alakították át (a számára előnyös, közel egyharmad részt fekete lakosságú Dél-Karolinát előrébb vették), és a Demokrata Párt nem tartott jelölti vitákat sem, mondván, hivatalban lévő elnök a ’70-es évek óta nem vett részt ilyenen. A kritikusok által „antidemokratikusnak” titulált kiválasztási folyamatban Biden sikert sikerre halmozott: 2491 küldöttet gyűjtött össze az előválasztáson, így hivatalosan is a párt várható elnökjelöltjévé vált, az indulását pedig az augusztusi chicagói nagygyűlésükön véshetik majd kőbe a demokraták.

A képlet mégsem ilyen egyszerű, mivel a második legtöbb delegáltat nem Phillips és nem is Williamson szerezte:

20 küldöttel az „el nem kötelezett” opció áll a második helyen, amely több államban is a voksok jelentős részét vitte el.

Nem akarnak elköteleződni

Már New Hampshire januári előválasztásán is voltak, akik tüntetőleg a „tűzszünet” szavazólapra írása mellett korteskedtek, de a Michigan államból indult mozgalom ennél a próbálkozásnál jóval szervezettebb volt. A „Hallgass Michiganre” szerveződés célja az volt, hogy a februári demokrata előválasztáson üzenetet küldjenek az elnöknek, aki kifogásaik szerint

„finanszírozza a háborút és népirtást Gázában”

– fogalmaznak honlapjukon. Bidentől tűzszünet melletti kiállást vártak, hogy ne folytatódjon a már 30 ezer palesztin és 1500 izraeli halálával járó, a Hamász Izrael ellen végrehajtott támadásával kirobbant konfliktus.

A saját pártján belüli kezdeményezés nehéz helyzetbe hozta Bident, ugyanis Izrael az Egyesült Államok legszorosabb közel-keleti szövetségese. Az amerikaiak a zsidó állam 1948-as alapítása óta megközelítőleg 130 milliárd dollár gazdasági és katonai segéllyel támogatták őket, 1950 és 2020 között pedig Izrael fegyverimportjának több mint 80 százaléka az Egyesült Államokból származott. Az aktivistáknak olaj volt a tűzre, hogy az USA februárban harmadik alkalommal vétózott meg egy Izrael és Hamász közti tűzszünetre felszólító határozatot az ENSZ Biztonsági Tanácsában, arra hivatkozva, hogy az aláásná a fegyvernyugvásról és túszmegállapodásról szóló tárgyalásokat.

Továbbá Biden 2023 őszén további 14,3 milliárd dollárnyi segély küldését javasolta a zsidó állam számára, amelyet lég- és rakétavédelmi rendszerekre fordíthatnának. A lépés ellenzői ezért is szólítottak fel az elnök bojkottálásába, kiemelve, hogy kampányuk egy

„korai lakmuszteszt arról, hogy Biden Gázával kapcsolatos álláspontja mennyire árthat az újraválasztási esélyeinek.”

Hozzáteszik azonban azt is, hogy „Biden újraválasztását nem az fenyegeti, hogy a háborúellenes demokraták Trumpra fognak szavazni, hanem az, hogy egyáltalán nem fognak szavazni.”

Michigan, az arab-amerikaiak olvasztótégelye

Nem véletlen, hogy Michiganben fogant meg a kezdeményezés ötlete: arányukban és számukban is „Nagy-tavak” államában él a legtöbb arab-amerikai az Egyesült Államokban. A tízmilliós lakosság valamennyivel több mint 2 százaléka vallja magát annak, azaz bő 200 ezer fő. Emellett Michigan ad otthont Észak-Amerika legnagyobb mecsetjének Dearborn városában.

A százezres Dearborn ráadásul az USA első arab-amerikai többségű városa a népszámlálási adatok tükrében:

a közel-keleti vagy észak-afrikai származásúak alkotják a település lakosságának 54,5 százalékát. A város ennek ellenére csak 2022-ben választotta meg első muszlim vallású polgármesterét a 33 éves Abdullah Hammoud személyében, aki kiállt az elkötelezetlen mozgalom mellett is. Dearborn még inkább a figyelem középpontjába került, miután az önkormányzatnak fokoznia kellett a rendőrség utcai jelenlétét egy Wall Street Journalban megjelent véleménycikket követően, amely a várost

„Amerika dzsihád fővárosának”

nevezte.

Habár Michiganben vetették el a magokat, azóta országos szintűvé nőtte ki magát a kezdeményezés: kampányt indítottak valamennyi államban, ahol a szavazólapokon elérhető az „el nem kötelezett” vagy „egyik jelölt sem” opció. Mivel nem mindenhol ikszelhető be ez a lehetőség, Arizonában például Marianne Williamsonra történő voksolásra buzdították a demokrata előválasztókat, hogy kifejezzék Biden Izrael-politikájával szembeni elégedetlenségüket.

Nem elhanyagolható a felháborodás

Mivel több államban nem szerepelt az említett opció, viszonylag éles országos képet kaphatunk a Biden-bojkottról a nem rá leadott szavazatok arányából – bár a protestszavazatok több forrásból is táplálkozhattak, hiszen kétségek merültek fel Biden életkora és szellemi alkalmassága miatt is. A legtöbb voksot Amerikai Szamoán veszített az elnök: ezen a külterületen nem is ő nyert, hanem Jason Palmer, egy országosan ismeretlen befektetési üzletember. A térkép jobb felső sarkában lévő New Hampshire-ben emellett úgy nyert Biden, hogy eredetileg nem szerepelt a szavazólapokon egy párton belüli vita miatt, ezért a vele szimpatizálóknak be kellett írni a nevét.

Forrás: CNN, Portfolio

Ahol tehát még ha győzött is, alulteljesített Biden, az Hawaii (66%), Minnesota (70%), Oklahoma (73%), a külföldi demokraták (80%), a már említett Michigan (81%), Colorado, Massachusetts, Vermont (83%) és Kansas (84%). Az elért országos eredményeit tekintve elmondható, hogy Biden a szavazatok kicsivel több mint 13 százalékát bukta el,

ami nem tragikus és nem sodorta veszélybe a jelöltségét, de mégis bizonyos szintű ellenállásról ad tanúbizonyságot.

Ha nem a Biden által elvesztett, hanem – ahol volt ilyen lehetőség – a „nem elkötelezettek” százalékarányát nézzük, akkor szintén a már említett államok emelkednek ki. Ez az opció a legjobb eredményt Hawaii szigetén érte el (29%), amit Minnesota 19 százaléka, illetve a külföldi pártszimpatizánsok, a michiganiek és az észak-karolinaiak 13 százaléka követ. A „nem elkötelezettek” tettek ki minden tizedik szavazót Washington államban a térkép bal felső sarkánál és Kansasben, az Egyesült Államok középső régiójában.

Forrás: CNN, Portfolio

Mindez azért rossz ómen a demokrata inkumbens újraválasztása szempontjából, mert

Michigan és Észak-Karolina is kulcsfontosságú csatatérállam, így akár ezeken is múlhat novemberi választás végkimenetele.

Észak-Karolinában Donald Trump körülbelül 74 500 szavazattal verte csak meg Bident, míg a demokrata mindössze 154 ezer voks különbségével zsebelte be Michigant. Itt az elkötelezetlen opciót 100 ezren preferálták, Észak-Karolinában pedig 88 ezren. A Biden támogatásában elbizonytalanodó pár tízezer ember tehát akár a mérleg nyelvét is jelentheti idén november 5-én.

További érdekesség, hogy az "elkötelezetlenek" legyőzték Bident a michigani Dearbornban és Hamtramckban, az állam legnagyobb arab-amerikai koncentrációjú városaiban. Az Ovális Iroda jelenlegi elfoglalója emellett aggódhat a michigani egyetemek környékén nyújtott teljesítménye miatt is: Washtenaw megyében a "nem elkötelezettek" támogatottsága a Kelet-Michigani Egyetemnek helyt adó településen 30 százalék volt, míg a Michigani Egyetem székhelyéül szolgáló Ann Arbor városában 19 százalékra rúgott. Két, egyetemi kampuszokat magába foglaló körzetben pedig a "nem elkötelezett" opció szintén legyőzte Bident.

Nemcsak az arab származású amerikaiakról szól

Ennek tükrében fontos azt bemutatni, hogy a Bident bojkottáló mozgalom nemcsak az amerikai lakosság egy százalékát adó muszlim vallásúak, vagy az ennél is elenyészőbb arányú arab-amerikaiak körében aratott sikert: jelentős mennyiségű „elkötelezetlen” szavazó a felsőoktatási intézmények környékén jelent meg, ami alátámasztja azokat a kutatási eredményeket, melyek szerint

az elnökről durván lemorzsolódtak a 18 és 35 év közötti fiatal támogatói.

Miközben Biden 2020-ban még 20 százalékponttal vezetett Trumppal szemben a fiataloknál, addig egy mostani Axios által megrendelt felmérés csupán négy pontos különbséget vélt felfedezni a két jelölt között ebben a korcsoportban. Ami viszont még lesújtóbb Biden számára, az az, hogy a New York Times/Siena decemberi kutatása szerint Trump 6 százalékponttal vezet Biden előtt a 30 év alatti szavazók körében.

Korábban beszámoltunk a New York Times felméréséről, amely alapján Trump jelentősen bővíthette szavazói koalícióját Biden színesbőrű, munkásosztálybeli szimpatizánsait elcsenve. A volt republikánus elnök pedig rekordmagas támogatottsággal bírt a feketék és a latinók körében is a közvélemény-kutatás tükrében. Így ezeket az adatokat összefésülve kijelenthető, hogy

ha megvalósul a hagyományos demokrata választói koalíció felbomlása, azaz Biden veszít a színesbőrűek és a fiatalok támogatásából, az pusztító hatással lehet az esélyeire nézve.

Magabiztossággal viszont egyáltalán nem jelenthetjük ki, hogy az egyébként is a demokraták progresszív szárnyát (mint Bernie Sanderst) preferáló fiatalabbak elvesztése kizárólag az elnök Izrael-politikájának róható fel, hiszen a választók más aggodalmakat is megfogalmaztak Bidennel kapcsolatban – a fiatalok pedig hatványozottan. A New York Times adatai szerint a demokrata-szimpatizáns fiatalok között az átlagnál 21 százalékkal többen, 66 százaléknyian állítják, hogy nem a 81 éves elnöknek kellene lennie a párt jelöltjének. Emellett nyolcból tíz amerikai fiatal szerint túl öreg Biden, hogy elnök legyen, miközben a regisztrált választók kevesebb, „csupán” 73 százaléka véli ugyanígy.

A demokraták kiigazították az álláspontjukat

Az elmúlt hónapok alatt a demokrata szavazóbázis és az amerikai társadalom egésze is kisebb elmozdulást hajtott végre az izraeli-palesztin szembenállás megítélésével kapcsolatban. Ez, az előválasztáson hirdetett bojkottmozgalommal egyetemben, pedig a Biden-adminisztráció Izrael-politikájára is hatással volt, hiszen a kormányzat érzékelte, hogy egyre tarthatatlanabb az álláspontjuk a szavazóik szemszögéből. Az elnök egyik kampánystratégája – megemlítve, hogy Biden még így is kényelmesen nyerte az előválasztási megmérettetéseit – úgy fogalmazott, hogy „vették az üzenetet.” Ez pedig meg is látszik:

a demokraták az utóbbi hetekben egyre inkább hátrálnak ki Izrael feltétel nélküli támogatása mögül

– a hangsúly itt a feltételeken van – és növelik a nyomást Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökön a palesztin civilek védelme érdekében.

A kritikusabb hozzáállást sürgette korábban Bernie Sanders, illetve Chris van Hollen szenátor is, aki arra kérte Bident, hogy ne szállítson több támadásra alkalmas fegyvert Izraelnek, amíg az fel nem oldja a Gázába irányuló élelmiszer- és gyógyszerszállítás korlátozását. Szintén március elején Kamala Harris alelnök is tűzszünetre szólított fel, nemrég pedig Chuck Schumer, a demokraták zsidó származású szenátusi vezetője Netanjahu eltávolítására szólított fel új izraeli választások kiírása által. Ráadásul tegnap az Egyesült Államok tartózkodott az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és hónapok óta tartó huzavona és három amerikai vétó után a BT azonnali tűzszünetre szólított fel Izrael és a Hamász között a Gázai övezetben, illetve a túszok szabadon bocsátását sürgette.

A demokraták mozgása pedig – a kétpárti polarizáció mintapéldájaként – a republikánusokat ennek az ellentétére, Izrael egyre hangosabb támogatására ösztökélte: Mike Johnson a hírek szerint Washingtonba hívta Netanjahut, miközben Trump úgy nyilatkozott, hogy az a zsidó amerikai, aki a demokratákra szavaz, „gyűlöli a vallását.”

Felmérések is alátámasztják azt, hogy az izraeli-palesztin konfliktus fokozódó pártpolitikai színezettel rendelkezik, ráadásul egy generációs szakadék is megfigyelhető az amerikai társadalomban a tekintetben, hogy melyik oldallal, a palesztinokkal vagy az izraeliekkel éreznek-e együtt inkább. Két éve még minden alcsoportban az izraeliekkel szimpatizáltak többen, de idénre ez jócskán átbillent a palesztinok javára a demokratáknál és a 35 év alattiaknál. Feltűnő, hogy

2022 és 2024 eleje között a fiatalok körében növekedett leginkább, nyolc százalékponttal a palesztinok felé mutatott szimpátia, miközben kizárólag a republikánusok körében nőtt az izraeliekkel együttérzők aránya.

A nemzetközi közösség nyomásgyakorlása és az, hogy a fiatalabb szavazók és a demokraták gyarapodó tömegei a palesztinok felé mutatnak nagyobb empátiát, Bident is külpolitikai kiigazításra sarkallta. A kérdés, hogy az eddigi lépései elegek lesznek-e ahhoz, hogy meggyőzze az elnökválasztási győzelemhez elengedhetetlen fiatalokat. Még ha a demokraták felé hajló 35 év alatti generáció nagy része soha nem szavazna le a republikánus jelöltre, Biden érdeke, hogy "a Trump jelentette fenyegetés" megállítása érdekében ne maradjanak otthon novemberben.

