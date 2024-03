Pletencsuk: Oroszország hadihajóinak egyharmada vált harcképtelenné

A mintegy tucatnyi orosz rakétahordozó hadihajóból azonban csak kettőt süllyesztettek el, de Ukrajna további csapásokat tervez - tette hozzá Dmitro Pletencsuk.

Végső célunk az Orosz Föderáció hadihajóinak teljes eltüntetése az Azovi- és Fekete-tenger térségében

- mondta az Associated Pressnek.

Azután beszélt, hogy Ukrajna csapást mért a Konsztantyin Olszanszkij orosz partraszálló hajóra Szevasztopolnál - ez a hajó az ukrán haditengerészethez tartozott, mielőtt Oroszország 2014-ben annektálta volna a Krímet.

Ukraine claimed it hit Russian Project 775 Ropucha-class landing ship Konstantin Olshansky with a Neptune R-360 anti ship missile. After taking damage, the ship is now taken out of service while exact damage is being determined, navy spokesman Dmytro Pletenchuk said. The ship pic.twitter.com/dxqMx7viVQ