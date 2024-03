Videó: Rheinmetall-páncélost zsákmányoltak az oroszok

A gépet a RIA tudósítása szerint az 1-es számú gárda gépesített hadtest zsákmányolta Avgyijivka térségében, a járművet az éj leple alatt mentették ki a frontvonalról az orosz katonák.

A harcjárművet állítólag teljesen működőképes állapotban hagyták hátra az ukránok, mert beszorult egy árokba.

Russian soldier demonstrates a German-made Marder 1A3 IFV that was captured from the Ukrainians near Avdiivka and evacuated to the rear. The vehicle appears to be fully intact, with some minor damage in several places. pic.twitter.com/bhMTa2jJGW