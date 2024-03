Nyíltan beszélt a NATO megtámadásáról Putyin legszorosabb szövetségese, azt is elmondta, mi lenne az első célpont

A felvételen Lukasenka elnök Aljakszandr Naumenkó tábornokkal, a belarusz északnyugati műveleti körzetének parancsnokával egyeztet, azt akarja tudni, hogy „milyen széles a Suwalki folyosó, amiről a litvánok folyamatosan magyaráznak.”

Naumenkó azt mondja, hogy 42 kilométer légvonalban. Lukasenka ezután azt akarja tudni, hogy a fehérorosz hadsereg el tudja-e foglalni és meg tudja-e tartani a területet, most, hogy „szükségessé vált a balti államokkal való szembenézés.”

Mindent megterveztünk, a harckészültséggel kapcsolatos felkészítés most zajlik, az embereket pedig most képezzük”

– mondja a tábornok.

Lukashenko goes to the border near the Suwalki Gap and asks the Belarusian commander there about how he will fight against the Baltic states & conquer a part of Poland in order to create a land bridge between Belarus and Russian Kaliningrad pic.twitter.com/XlwL71Mgaq