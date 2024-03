Hullanak az oroszok legjobb gépei: arcpirító hibát vétett a légvédelem

Egy orosz katonai repülőgép tengerbe zuhanásáról számolt be a krími Szevasztopol kikötője előtt a terület oroszok által kinevezett vezetője. A gép pilótája sikeresen katapultált és a mentőszolgálatok biztonságba helyezték. Az esemény során polgári létesítmények nem szenvedtek kárt.

Az incidensről először orosz Telegram csatornák adtak hírt, amelyek szerint egy Szu-35-ös típusú orosz vadászgép zuhant le Szevasztopol közelében. Bár az orosz hatóságok szerint a baleset oka egyelőre tisztázatlan, az esetről megjelent egy videó, amelyen jól látható, hogy a lángoló gép sebességét elveszítve kőként zuhan le.

/1. Its reported that an aircraft was shot down over Sevastopol, Crimea. By the looks of it, this is a military fighter aircraft. pic.twitter.com/DPbRP0ISXm