Elismerte Zelenszkij: nem áll készen Ukrajna arra, amit most Putyin tervez

Nem áll készen az ukrán haderő arra, hogy elhárítsa a májusra, júniusra várható orosz offenzívát, Ukrajnának azonnali segítségre van szüksége – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a CBS -nek nyilatkozott. A politikus úgy látja: Moszkva akár Németországot is megtámadhatja, ha győznek Ukrajnában.

Az ukrán vezető alapvetően arról beszélt, hogy most jobb helyzetben van az ukrán haderő, mint 2-3 hónappal ezelőtt, mivel kaptak új fegyvereket és tüzérségi lőszert, de egyáltalán nem állnak készen egy nagyobb orosz offenzíva elhárítására.

Az ukrán elnök szerint az oroszok májusban, júniusban indítanak majd egy újabb, átfogó hadjáratot Ukrajna ellen, erre már most készülni kellene, de nem kapnak elég segítséget Nyugatról. Arra kértre Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy azonnal küldjenek több fegyvert és lőszert Kijevnek.

Arra is kitért, hogy hiába költ Amerika látszólag hatalmas összegeket Ukrajnára, a hadiipari megrendeléseket amerikai cégek kapják meg, amelyek Amerikában adóznak, így szerinte a segély „75-80%-a Amerikában marad.”

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hamisan vádolja Ukrajnát a Crocus City Hall elleni terrortámadással és csak azért teszi ezt, mert katonákat akar toborozni az invázióhoz. Úgy látja továbbá, hogy ha Ukrajna elveszti a háborút, az orosz erők nem állnak meg és más területeket is megtámadnak majd, ahol Moszkvának történelmi befolyása volt. Ilyen lesz szerinte Kazahsztán, a balti államok, Lengyelország és még Németország is.

