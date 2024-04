Megmenekült a Trump-torony, de aztán olyan dolog történt, aminek nagyon nem fog örülni a volt elnök

Múlt hét hétfőn érkezett a hír, miszerint a Donald Trump ügyében eljáró New York-i fellebbviteli testület jócskán lecsökkentette, 454-ről 175 millió dollárra vágta vissza a korábbi elnök által kifizetendő pénzbüntetés összegét addig, amíg le nem zajlik az üzleti csalásért elítélt politikus fellebbezése. Trump tíz napot kapott az összeg letételére, erre pedig tegnap sort is kerített. A letét gyakorlatilag egy biztosíték arra, hogy ha nem hagynák helyben az exelnök fellebbezését, akkor is be tudja hajtani az állam Trump tartozását. Letitia James New York-i főügyész korábban az ingatlanmogul nevét viselő Wall Street-i felhőkarcoló lefoglalását is kilátásba helyezte.

Ha a fellebbviteli bíróság is bűnösnek találja az elnökjelöltet, akkor az egész, közel félmilliárd dolláros összeget meg kell térítenie,

ha viszont Trump nyer, akkor semmit sem kell fizetnie az államnak, és visszakapja a most letett pénzt is. A republikánus politikust azért ítélték el elsőfokon, mert túlbecsülte saját és ingatlanvagyonának értékét, hogy jobb hitelfeltételekhez jusson. A fellebbviteli bíróság szeptemberben tárgyalja a kérelmét, szűk két hónappal az elnökválasztás előtt.

Mindeközben egy ettől független, Stormy Daniels felnőttfilmesnek fizetett hallgatási pénz miatt indult ügyben

a bíróság kiterjesztette Trump nyilatkozattételi tilalmát, hogy korlátozza az exelnök támadó jellegű nyilvános megszólalásait.

Az ügyész és a bíró családtagjait eredetileg nem magába foglaló tilalom őket is fedező kibővítését azután kérvényezte Alvin Bragg ügyész, hogy Trump többször is az ügyben eljáró Juan Merchan bíró lányát bírálta a közösségi oldalán. Az exelnök mindezt azért tette, mert a nő egy olyan politikai tanácsadó cég vezetőjeként dolgozott, amelynek ügyfelei közé tartozott például Joe Biden demokrata elnök és Kamala Harris alelnök is.

Merchan bíró úgy ítélte meg, hogy a támadások illegitim célt szolgálnak, amelyekkel Trump

"félelmet kelt az eljárásban való részvételre kijelölt vagy felkért személyekben, mert nemcsak ők, hanem családtagjaik is "szabad préda" az alperes maró gúnya számára."

A volt elnök ügyvédei ellenezték a szigorítást az elnök szólásszabadságára hivatkozva, mondván, Trump kijelentései "szükségesek és megfelelők voltak a jelenlegi környezetben." Az exelnököt a Stormy Danielsnek is folyósított hallgatási pénz jogi kiadásként való lepapírozása miatt üzleti csalással és kampányfinanszírozási szabályok megszegésével vádolják. A tárgyalást április 15-re tűzték ki, amely az elnökjelölt első büntetőpere lesz, bár még további három várhat rá.

A republikánus elnökjelölt ellen összesen 88 vádpontban indított négy büntetőügy legfrissebb fejleményeiről ide kattintva olvashatnak többet.

Címlapkép: Donald Trump republikánus elnökjelölt és volt amerikai elnök elhagyja a színpadot a kampánygyűlése végén 2024. március 9-én a Georgia állambeli Rome-ban. Címlapkép forrása: Getty Images