Váratlan fordulat Ukrajnában: megindulhatott a Krím-félsziget ostroma?

Ukrajna kormánya szerint az orosz fekete-tengeri flotta jelentős része elhagyta Krímet, egyetlen, cirkálórakéták kilövésére képes hajó maradt csupán a térségben. Kijevi források szerint a konfliktus kezdete óta az orosz haditengerészet egyharmadát sikerült megsemmisíteniük, ez a szám azonban lényegében minden elemzés szerint rendkívül túlzó. Ukrajna, amelynek nincs klasszikus haditengerészete - flottáját nagy részt a Krím félsziget annektálása során vesztette el -, drónokból álló hajóflottával okoz jelentős károkat.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője nyilatkozata alapján minden olyan orosz hajót áthelyeztek, amely képes lenne cirkálórakéták kilövésére, egyetlen "vesztest" kivéve.

Egy volt amerikai parancsnok értékelése szerint Ukrajna már uralja a Fekete-tengert és megkezdődött a Krím ostroma is.

Azt, hogy a cirkálórakéták kilövésére alkalmas nagyjából 15 orosz hadihajóból melyiket "hagyták" a Krím környékén nem lehet tudni, ugyanakkor egyre több szakértő véli úgy, hogy a közeljövőben Kijev ismét támadást indíthat a már kétszer megrongált Kercsi-szoroson átívelő híd ellen. Amikor a híd legutóbb járhatatlanná vált, akkor Moszkva a Ropucsa-osztályú deszanthajókkal próbálta meg biztosítani a régió ellátását, így érthető, hogy a közelmúltban az ukránok miért indítottak legalább három támadást a járművek ellen.

Címlapkép: a Makarov Admirális rakétás fregatt, a Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons