Videó: igazi harci robotot használt Ukrajna egy kulcsfontosságú objektum ellen

Bár a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) nagyon fontos szerepet játszanak az ukrajnai háborúban, viszonylag ritkán látni vezető nélküli szárazföldi járműveket (UGV), mivel ezeket lényegesen nehezebb irányítani a terepakadályok miatt. A napokban azonban egyre több olyan felvétel jelenik meg, melyen oroszok és ukránok is egyaránt egyre több ilyen technikát használnak:

Most egy ukrán Ratel S kamikaze-UGV akciójáról jelent meg friss felvétel, melyet kezelői egy Bahmut melletti híd felrobbantására használtak. A felvétel alapján úgy tűnik, a híd eleve nem igazán volt használható állapotban, de a kijevi katonák biztosra akartak menni.

Ukrainian Ratel S ground kamikaze drone used to target the bridge on the Bakhmut front https://t.co/hY8aVPCxVz