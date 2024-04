Megvillantották a jövő szuperfegyverét az oroszok: ezzel lenne Moszkva a légtér ura

Az oroszok már a hatodik generációs vadászgépek fejlesztéséről beszélnek, amellyel egyértelműen a világ legfejlettebb légierejével rendelkeznének. A cég a már bevált MiG-31M vadászgépből szerzett tapasztalatokat szeretné felhasználni az új jármű fejlesztésénél. A tervek szerint a MiG-41 PAK DP fantázianév alatt egy lopakodó, szuperszonikus elfogó nehéz vadászgép fog megjelenni az orosz légierő kötelékében a jövőben. Az elmondások szerint a tervezés már 2019-ben befejeződött, azóta a fejlesztések zajlanak. Ilja Tarasenko, a MiG Corporation vezérigazgatója szerint

az új gép képes lesz a 4 Mach feletti sebességre is, rakétaelhárító lézerrel szerelik fel, valamint képes lesz akár 45 kilométeres magasságban is repülni.

A MiG-41-esek a MiG-31M-ben használt Zaslon-M radart kaphatja meg, valamint a szintén orosz SZU-57-eshez fejlesztés alatt álló Izdelije 30 hajtóművek egyik változatát használhatja majd. A lopakodó legnagyobb kihívását jelenleg a meghajtó impulzus-detonációs hajtómű folyamatos fejlesztése, különösen a hajtómű kopásának és elhasználódásának kezelése jelentik. A tervek szerint az orosz hadiiparban kifejlesztenek hozzá egy szupermodern elektromágneses impulzus [EMP] ágyút, amely a légi hadviselés teljes megváltozását hozhatja magával.

Oroszország 2025-re tervezi az első próbarepülést a MiG-41-esekkel, amelyekbe már az EMP kezdetleges verziója is telepítve lesz. A gyártó szerint a jövőben pilóta nélküli gépekké fejleszthetik a hatodik generációs vadászgépeket. Ha az állítás hátterében valóban zajlik a fejlesztési munka, akkor az első gurulási teszteknek már ebben az évben el kell kezdődniük. A hadrendbe állítást Moszkva 2028-ra tervezi, ezt azonban érdemes erős fenntartásokkal kezelni, a szakértők jelenleg a 2030-as dátumot nevezik meg többnyire.

