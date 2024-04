Teljes erővel nekimentek az oroszok Umanszkének, erős nyomás alatt a következő védvonal

A hétfői kudarcos támadás után újabb rohamot kísérelt meg az orosz haderő Tonyenkétől nyugatra, eddig egyelőre csak súlyos veszteségek látszanak, áttörés kevésbé.

Russian forces attempted another mechanized push east of Terny, suffering heavy losses.The formation was funneled down a single road, with Ukrainian forces dropping a massive mixture of well-sighted artillery, FPV munition, and ATGM fire on the group. pic.twitter.com/8VhVtcIhwO

Az orosz Rybar elemzőház szerint az előretörés valójában folyamatos. A moszkvai elemzők szerint Umanszkétól délkeletre másfél kilométert haladtak az orosz katonák.

️ Avdiivka direction9 am, April 3, 2024West of Tonenke, Russian troops are advancing westward in the direction of the Umanske-Netailove line: over the past few days they have managed to advance up to one and a half kilometers in width and depth. The enemy attempted a pic.twitter.com/eZVcjXEJr2