Erre nem lesznek büszkék Kijevben: aggasztó ábrát hozott nyilvánosságra az ukrán védelmi minisztérium

Az ukrán hatóságok az oroszok inváziója óta beszámol a lelőtt orosz eszközök számáról. Nem tettek másképp ma sem, azonban van egy furcsaság.

Az ukrán védelmi minisztérium ma is beszámolt az ukrán célpontokat támadó orosz eszközökről, amely szerint az elmúlt éjjel összesen 20 Sahed drón lépett be az ország légteréből. Ez nem számít kimagasló számnak, a korábbiakban ennél sokkal nagyobb dróninvázió is indult már Ukrajna ellen. Ami különleges a most közzétett ábrán, hogy az ukrán légvédelem mindössze 55 százalékos teljesítményre volt képes az iráni fejlesztésű drónok ellen. Ez kimagaslóan alacsonynak tekinthető, korábban több alkalommal, ennél nagyobb támadások esetén is jóval magasabb arányról számoltak be.

Overnight, Russia launched 20 Shahed kamikaze drones mostly at the city of Kharkiv. Ukraine managed to shoot down 11 of them11/20 or (55%) of Shahed Drones pic.twitter.com/p7WclmdboO — Ukraine (Battle) April 4, 2024

A Sahed drónok ráadásul egyáltalán nem számítanak a legmodernebb eszközöknek, ezért viszonylag könnyű kiszúrni őket, és hatástalanítani a pilóta nélküli járműveket.

A mostani 55 százalékos arányra több lehetséges magyarázat van, amelyek közül egyik sem túl kedvező Kijevre nézve:

Az ukránok ténylegesen kifogytak a szükséges munícióból, ezért már nincs elég rakétájuk kilőni a támadó eszközöket.

Az oroszok olyan létesítményeket támadnak (az elmúlt napokban főleg az energetikai infrastruktúrára mértek csapásokat), amelyeket eddig nem tartott szem előtt a kijevi vezetés/nem tudott megfelelő mennyiségű légvédelmi eszközt telepíteni.

Az oroszok elmúlt hetekben elért sikerei komolyan megrendítették az ukrán légvédelmet, amely így sokkal kisebb kapacitással rendelkezik, mint korábban.

Az ukránok átrendezték az eddigi rendszereiket, hogy ezzel más területekre koncentráljanak.

Egyik forgatókönyv sem túl hízelgő az ukránokra nézve, mivel komoly képességbeli hiányokról árulkodik. A hasonló támadások a jövőben azt is jelenthetik az oroszoknak, hogy elegendő lehet a kevésbé fejlett drónokkal tömeges támadást indítani, az is súlyos károkat okozhat Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Getty Images