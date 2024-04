Itt meg mi történik: nyugati óriásvállalatok jelentek meg Oroszország illegálisan annektált területein

Az Ukrajinszka Pravda számolt be egy riportról, amely szerint több német vállalat is szerepet játszik az oroszok által megszáll ukrán területek újjáépítésében.

Az ARD német csatorna készített egy leleplező riportot az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol város újjáépítése körüli munkákról. A beszámoló olyan bizonyítékokat is bemutatott, amely szerint több német vállalat is megjelenik a területen, ilyenek például a Knauf és a WKB Systems is. Olyan fényképeket tettek közzé, amelyeken a forgalmazó cég azt hirdeti, hogy az orosz védelmi minisztérium számára felhúzott épületet fejezett be a német építőipari vállalat termékeinek felhasználásával.

A megvádolt Knauf korábban vezető szerepet töltött be az oroszországi gipszgyártásban, a vállalat alapítója két évtizeden keresztül a tiszteletbeli konzul szerepét is betöltötte Moszkvában.

Nikolaus Knauf még a Krím annektálása után is fenntartotta a szoros kapcsolatait az oroszokkal; a nyugati szankciókat például szörnyűnek nevezte. Az elmondások alapján körülbelül 4 ezer ember foglalkoztattak az országban, valamint milliárdos forgalmat generáltak.

A másik cég a szintén német WKB Systems GmbH volt, amely többnyire betontömbök gyártására szakosodott üzemeket szerel fel. A megjelenésük orosz területen egyáltalán nem véletlen: az egyik legnagyobb részvényesük részvényese Viktor Budarin orosz oligarcha. A nyilvánosságra hozott adatokból kiderül, hogy a WKB Systems éveken keresztül az egyik legfontosabb partnere volt számos orosz építőipari vállalatnak, ezért jelenhettek meg a cég logói a szinte teljesen lerombolt Mariupol újjáépítésénél is.

A tengerparti városban zajlott az orosz-ukrán háború eddigi legsúlyosabb ostroma, még 2022 tavaszán a támadó orosz csapatok heteken keresztül ostromolták a korábban körülbelül félmilliós lakosságú várost.

Máig nincsenek pontos adatok, hogy pontosan hány áldozattal járt az elhúzódó támadás.

Címlapkép forrása: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images