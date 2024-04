Lövöldözés és robbantások: felvételeken látható az aggasztó közállapot a polgárháború felé robogó iszlám hatalomban

Az IRNA iráni állami hírügynökség Madzsid Mírahmadi belügyminiszter-helyettes bejelentésére hivatkozva arról számolt be, hogy a lázadók éjszaka ütöttek rajta az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg Raszk és Csahbahar városokban található létesítményein, az utóbbiban pedig túszokat is ejtettek, de őket a biztonsági erők nem sokkal később kiszabadították.

Iranian authorities announced that 11 Iranian security personnel and 16 militants of militant group Jaish Al Adl have been killed in the attack on military bases in Rask, Chabahar and Sarbaz in Sistan and Baluchistan province. #Baloch