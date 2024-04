Térképet rakott ki a brit hírszerzés: ezek most az orosz hadsereg fő támadási irányai

A londoni elemzők elhelyezték a térképen az orosz műveleti körzeteket és a főbb támadási irányokat is. Feltüntették rajta a frissen létrehozott Dnyeper műveleti körzetet is.

A britek megállapítása szerint Orihiv, Avgyijivka, Bahmut és Kupjanszk térségében zajlik most orosz offenzíva.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 05 April 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/o4WH85VnAr