ISW: semmi jele, hogy Ukrajna megsemmisített volna orosz gépeket a légibázisokat ért támadásokban

Ukrán biztonsági források szerint Ukrajna péntekre virradóra egyszerre négy oroszországi légibázis ellen is támadást hajtott végre. Az ukrán források arról számoltak be, hogy több katonai repülőgép is megsemmisült, az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet jelentése szerint azonban képi bizonyíték utóbbira nincsen.