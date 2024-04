Megrepedt egy gát, elárasztott a víz egy orosz várost

Az orosz katasztrófavédelmi hivatal nagy erőkkel dolgozik az incidens elhárításán, a gát még nem omlott össze teljesen, próbálják betömni jelenleg a keletkezett lyukat.

Orszk városának két negyedét, eltérő források szerint 2000-6000 lakóházat kell kimenekíteni a keletkezett áradás miatt.

️ Dam breach in Russian OrskThe volume of water discharge from the Aktobe reservoir is growing. At the moment it is known about three deaths (according to official data). More than 2.5 thousand houses and 6.8 thousand household plots were flooded. More than 4 thousand people pic.twitter.com/3QyQmZaSEO