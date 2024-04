Az egy cikluson keresztül Oroszországot vezető politikus a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést a nemrégiben az egész országot megrázó terrortámadás hátteréről. Elmondása szerint tudomása van arról, hogy a Moszkva melletti Crocus City Hall bevásárlóközpont elleni merényletet elkövető iszlamisták összejátszottak Kijevvel.

Azt állítja, hogy az elfogott tettesek bevallották, hogy egymillió rubeles jutalmat ígértek nekik Ukrajnában, amennyiben végrehajtják az akciót, majd az ország irányába el tudják hagyni Oroszországot.

Medvegyev szerint az akcióban cinkosok voltak a nyugati hatalmak is, név szerint meg is említi Jo Biden, amerikai elnököt, Emmanuel Macron francia elnököt, Rishi Sunak brit és Olaf Scholz német miniszterelnököket. Arra is figyelmeztetett, hogy „ezt nem fogják elfelejteni”.

Well, well, you respected leaders of the US and European countries! Terrorists stating that they were promised one million rubles in Kiev, and that to get there they were to go through a gap in the Russian-Ukrainian border was not enough for you? So, the terrorist attack was {:url}