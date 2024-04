Súlyosan megsértette Oroszország a NATO egyik legerősebb tagállamát, elvágják a kapcsolatot

Franciaország nem tartja értelmét annak, hogy bármiről is egyeztessen Oroszországgal, mert mindenről hazudnak és szándékosan félremagyarázzák a diplomáciai dialógus során elhangzott dolgokat – jelentette ki Stéphane Séjourné francia külügyminiszter a Le Monde-nak.

Nincs az érdekünkben, hogy bármiről egyeztessünk Oroszország tisztségviselőivel, mert a sajtóközlemények, jelentések, melyeket ezután kiadnak, egyszerű hazugságok”

– fogalmazott Stéphane Séjourné.

Séjourné valószínűleg azért mondta ezt, mert a múlt héten telefonon beszélt egymással a francia és az orosz védelmi miniszter. Eddigi információk szerint Párizs kereste meg Moszkvát azzal, hogy a Crocus City Hall elleni terrortámadás után segítséget tudjon nyújtani a támadás áldozatainak és a hatóságok terrorizmus elleni harcához.

Emmanuel Macron francia elnök a beszélgetés után azt mondta: Oroszország több „barokkos, fenyegető” üzenetet is küldött Franciaországnak, illetve láthatólag úgy számolt be az orosz állami média a dialógusról, hogy az a franciák szerint az hergelő hazugságokat tartalmazott.

Most úgy fest, Franciaország (ismét) elvág minden egyeztetési csatornát Oroszország felé, látván, hogy a dialógusnak jelen helyzetben nem sok értelme van. Séjourné miniszter azt mondta: a legfontosabb dolog most biztosítani azt, hogy Európa hosszú távon is támogatni tudja Ukrajna védekező háborúját.

