Térkép: négy irányból próbálják lerohanni az oroszok Csasziv Jart

A térképet egy ukrán védelmi minisztériummal jó kapcsolatot ápoló Telegram-csatorna, a Deepstate készítette, Rob Lee, az amerikai FPRI elemzőház elmezője osztotta meg Twitter-oldalán.

A helyzetértékelésen jól látható, hogy az oroszok a szokásos taktikával próbálkoznak: északi és déli irányból próbálják bekeríteni Csasziv Jart, miközben a legsérülékenyebb ponton megkezdik a város ostromát. Északi irányból Bohdanivkét, déli irányból Ivanivszkét szinte teljesen elfoglalták.

A Deepstate láthatóan nem erősítette meg azokat az orosz híreszteléseket, melyek szerint Csasziv Jar északkeleti részében már orosz katonák vannak.

Updated map from showing further Russian advances towards Chasiv Yar. @Deepstate_UA