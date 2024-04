Megtanulták az ukránok kivédeni Oroszország legjobb fegyverét, de van egy kis gond

Az orosz haderő egyik leghatékonyabb fegyverének bizonyult eddig a háború alatt a páncéltörő robbanófejjel felszerelt Lancet kamikaze-drón: ezek a pilóta nélküli repülőgépek ukrán harcjárművek százait pusztították már el. Az ukrán haderő igyekszik a gépek működését elektronikus harcászati rendszerekkel zavarni, illetve drónfogó ketrecekkel megnehezíteni, de eddig egyik megoldás sem bizonyult egyértelműen hatékonynak.

Most bemutatott egy ukrán tüzérségi alakulat pár felvételt, melyen az látható: sikerült végre egy olyan megoldást találni, amely hatékony a Lancet drónokkal szemben. Az orosz drónerők egy brit AS90-est szemeltek ki maguknak, az azonban beparkolt egy „drónvédelmi menedékbe.” A Lancet be is csapódik ebbe, érdemi kár azonban nem keletkezik az angol tarackban.

Video of an attempted Russian Lancet strike on a Ukrainian 116th Mechanized Brigade AS-90 howitzer that was defeated by the counter-Lancet shelter. https://t.co/pRhLm6bLrB