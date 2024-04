„Ne tegyék!” – üzente Joe Biden Iránnak

Az amerikai elnök azt mondta, várakozásai szerint „inkább előbb, mint később” várható Irán Izrael elleni támadása, utalva e mondatával feltehetően az ezzel kapcsolatos amerikai hírszerzési jelentésekre.

Arra a kérdésre, hogy mit üzen Iránnak, az amerikai elnök ugyanazt a figyelmeztetést ismételte meg, mint a tavaly október 7-ei, Hamász által elkövetett, Izrael elleni terrortámadás után:

Ne tegyék.

"Elkötelezettek vagyunk Izrael védelmében. Támogatni fogjuk Izraelt, segíteni fogjuk Izrael védelmét, és Irán nem fog sikerrel járni" - mondta Biden az újságíróknak.

