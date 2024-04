Őrült felvételek: lényegében az űrben lőhették ki Irán ballisztikus rakétáját

Irán szombat estétől kezdve mintegy 300 drónt és ballisztikus rakétát indított Izrael irányába, ennek 99%-át az izraeli légvédelem, a szövetségesei hathatós segítségével sikeresen semlegesítette.

Az iráni támadásról rengeteg felvétel kering az interneten, mindközül legérdekesebb talán az a videó, amelyről több, alapvetően megbízható OSINT-fiók is azt nyilatkozta, hogy az Arrow 3 légvédelmi rakétarendszer bevetése látható.

Az izraeli elfogórakéta ráadásul a föld külső légkörében, az exoszférában állította meg a ballisztikus rakéta támadását.

Crazy Footage from tonight showing what appears to be an Exo-Atmospheric Interception, an Interception which occurs Outside the Earths Atmosphere, of an Iranian Ballistic Missile over Israel; the Intercept was likely conducted by the Israeli Arrow 3 Hypersonic Surface-to-Air pic.twitter.com/yzjW7rtThK