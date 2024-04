Érik a lázadás Trump pártjában: már a házelnököt fenyegeti az Ukrajna kapcsán kirobbant botrány

Nem mondok le

- szögezte le Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján. A louisianai politikus úgy folytatta, hogy

véleményem szerint abszurd, hogy valaki az elmozdításomat kezdeményezi, amikor egyszerűen a munkánkat próbáljuk végezni. Nem visz előre a célunkban, nem segíti az országot, és nem viszi előre a képviselőházi republikánusokat abban, hogy elérjék a terveiket

- nyilatkozta a magát "háborús házelnökként" leíró Johnson, aki múlt héten Donald Trumppal is találkozott. A korábbi republikánus elnök támogatásáról biztosította a házelnököt, bár eközben Trump másik szövetségese, Marjorie Taylor Greene március végén elmozdítási javaslatot nyújtott be Johnson ellen. Ráadásul

Tegnap újabb kollégája, Thomas Massie jelentette be, hogy csatlakozik Greene indítványához.

Massie szerint Johnsonnak előre meg kellene határoznia a lemondási időpontját, hogy addig új vezetőt válasszon a republikánus frakció. A libertárius-konzervatív Tea Partyhoz tartozó kentucky-i képviselő azért is kritizálta a házelnököt, mert Johnson állításával szemben szerinte az Egyesült Államok nem áll háborúban, ezért nem indokolt "100 milliós nemzetközi segélyekre" költeni.

Massie bejelentése azután érkezett, hogy Johnson előállt a szenátusban februárban elfogadott 95 milliárd dolláros segélycsomag képviselőháznak benyújtandó tervezetével.

A házelnök részekre bontva, négy külön javaslatként tartana szavazást róluk,

így külön bontaná Ukrajna 60 milliárd dolláros, Izrael 14 milliárd dolláros és a Kína feltartóztatását célzó indo-csendes-óceáni régió támogatását. A negyedik javaslatban pedig szerepelhet pár republikánusokhoz közel álló nemzetbiztonsági prioritás is, amelyek részleteit eddig nem erősítették meg. A trumpista vonalhoz tartozó republikánusok határrendészeti szigorítást is követelnek, így akár az is belekerülhet a TikTok esetleges betiltása, vagy az Irán elleni szankciók meghosszabbítása mellett.

I just told Mike Johnson in conference that Im cosponsoring the Motion to Vacate that was introduced by .He should pre-announce his resignation (as Boehner did), so we can pick a new Speaker without ever being without a GOP Speaker. @RepMTG