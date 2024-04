Váratlan támadás érte Izraelt: ez most hatásosabb volt, mint a hétvégi

Arab al Aramshe faluban, Észak-Izraelben egy ismeretlen eredetű lövedék becsapódása megsebesített hat férfit. A Magen David Adom (MDA), Izrael nemzeti mentőszolgálata, jelenleg a helyszínen van és ellátja a sérülteket. A faluból égő épületet ábrázoló felvételek kerültek nyilvánosságra.

Az MDA tájékoztatása szerint a sebesülteket a közeli Nahariya kórházba szállították. Az érintettek mindegyike 30 körüli férfi. Közülük egy súlyos, egy közepesen súlyos állapotban van, míg a többiek enyhe sérüléseket szenvedtek.

️More from the Hezbollah drone hit on the Arab israeli town of Arab Al Aramshe an hours ago #NEW