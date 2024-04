Hamarosan megoldódhat Ukrajna legnagyobb problémája, de Trump pártjára polgárháborús helyzet vár

A múlt hétvégén egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a Közel-Keleten regionális háború söpörjön végig, amit térség és a nyugati világ hatalmai mindenáron megpróbálták elkerülni. Köztük volt az Egyesült Államok is, ahol az eszkaláció veszélye a gúzsba kötött Kongresszust is cselekvésre ösztökélte. A képviselőházban azonban hónapok óta patthelyzet uralkodik a hajszálvékony többséggel bíró republikánusok Ukrajna körüli belharcai, valamint a demokraták ukrán és izraeli segély párhuzamos elfogadásához való ragaszkodása miatt. Mindez annak ellenére, hogy az alsóház kétpárti mérsékelt többsége támogatja mindkettőt, de Mike Johnson házelnököt a saját pártjának trumpista szárnya gyakorlatilag fojtó szorításban tartja az eltávolításával fenyegetőzve. Johnson a héten új, bonyolult és kockázatos javaslattal állt elő, ami akár a pozíciójába is kerülhet, ennek pedig a választások előtt a demokraták örülnének a legjobban.

Ha a több mint két éve zajló orosz-ukrán háború és a Hamász tavaly októberben Izraelre mért támadásával kirobbant gázai háború nem lett volna elég külpolitikai kihívás Joe Biden számára, az utóbbi konfliktusban eddig csak közvetett szerepet vállaló Irán a napokban felcsavarta a hőfokot a Közel-Keleten. Az iráni ellenreakció nyomán ismét a megtámadott ország pozíciójába kerülés bizonyos értelemben politikai előnyökkel járt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, de fő szövetségesének, Joe Biden amerikai elnöknek is, hiszen

az eszkalációnak hála egy időre kikerült a figyelem középpontjából számos ellentmondásos kérdés.

Ide vehető az az április eleji téves izraeli légicsapás, amely egy amerikai jótékonysági szervezet hét önkéntesével végzett (köztük egy amerikai-kanadai kettős állampolgárral); a Biden által "vörös vonalnak" nevezett Rafah tervezett izraeli inváziója; és az is mélyítette a két ország közti szakadékot, hogy Chuck Schumer demokrata szenátor parlamenti választások kiírását sürgette Izraelben, amihez nemrég Netanjahu lehetséges utódja, a háború előtti idők vezető ellenzéki politikusa, Benny Gantz is csatlakozott.

Joe Biden kötéltáncol

A perzsa válaszcsapás előtt a demokraták a Netanjahu-kormány kritizálásával párhuzamosan fokozatosan hátráltak ki Izrael feltétel nélküli támogatása mögül, és erősödött a tűzszünetet követelők kórusa a palesztin civilek védelme érdekében. Ebben közrejátszottak a párt balszárnyához tartozó politikusok, mint például Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez felszólalásai, de a demokrata előválasztáson elégedetlenségüknek hangot adó – és egyes államokban 10-20 százalékot is megkaparintó – „elkötelezetlen” mozgalom is befolyásolhatta az újraválasztásért küzdő elnök és pártja helyzetértékelését.

Az iráni válaszcsapás azonban átmenetileg megálljt parancsolt az Izraelt kritizálók térnyerésének. Jól példázza ezt, hogy a héten a demokraták ismét azt harsogták, hogy Izrael iránti támogatásuk „acélszilárdságú,” ezt Biden mellett a védelmi minisztere és Chuck Schumer szenátor is megerősítette. John Kirby, a nemzetbiztonsági tanács sajtóreferense odáig ment, hogy az Izrael védelmében hétvégén résztvevő a nyugati és arab országok sora azt mutatja, hogy Iránnal ellentétben Izraelnek

vannak barátai, nem áll egyedül, nincs elszigetelve a világ színpadán.

Az elnöknek viszont változatlanul egyensúlyoznia kell Izrael önvédelmének támogatása és a Netanjahu-kormány féken tartása (és túlkapásainak elítélése) között. Ezt tovább nehezíti a demokraták tűzszüneti követelése és erősödő aggodalma a palesztinok humanitárius helyzete miatt, illetve az is, hogy a demokrata szavazók egyre jobban szimpatizálnak a palesztinokkal. A Fehér Ház tisztviselői mindenesetre azt mondják, Izrael védelme és a palesztin civileknek való segélynyújtás zárják ki egymást, mi több, Biden ezáltal „erősebb lapokkal tud játszani”.

A republikánusok természetesen kaptak az alkalmon, hogy pálcát törjenek a kötéltáncot járó elnök felett,

főleg, amiért kijelentette: ha arra kerülne sor, az Egyesült Államok nem fog részt venni Izrael Irán elleni támadásában. A republikánus elnökaspiráns Donald Trump szerint, ha rajta múlt volna, meg sem történhetett volna Irán ellentámadása, Lindsey Graham szenátor (aki pacifizmussal nem vádolható, már tavaly Irán amerikai bombázására szólított fel) pedig azt közölte:

a Biden-kormányzat szánalmas gyengesége az egész világon – nem pedig Izrael határozott válasza a támadásra – a katasztrofális konfliktusok forrása.

Azt hitték, áll az alku

A két háború, azaz az idén februárban harmadik évébe lépő orosz-ukrán konfliktus és Izrael Hamász elleni katonai akciója nemcsak a két nagy párt között okoz összetűzéseket, hanem azok képviselőházi csoportjain belül is. Miközben a demokrata képviselők többsége egyetért Ukrajna támogatásában, addig a párt progresszív-baloldali szárnya az Izraelnek szánt segítség bizonyos feltételekhez való kötését követeli, mint például az emberi jogok biztosítása vagy a nemzetközi szerződések betartása.

A progresszívek ezt azzal 1961-es törvény előírásaival indokolják, amely szerint a Kongresszus felügyelheti, hogy az amerikai nemzetközi segélyeket az emberi jogi előírásoknak megfelelően használják fel. Bár az önkéntesek elleni izraeli légitámadás tükrében szóltak híresztelések arról, hogy – több, progresszívekhez csatlakozó mérsékelt demokratához hasonlóan – Rafah inváziója esetén Biden is fontolóra veheti a feltételek szabását Izrael számára, ez eddig nem történt meg.

A párt baloldali szárnyának feltételszabási javaslatával ellenben

a képviselőházi demokrata vezetés és a Fehér Ház a kétpárti segélycsomagnak a szavazásra bocsátását kéri

Mike Johnson házelnöktől. Ezt a demokrata többségű szenátus februárban fogadta el 22 republikánus honatya szavazatával. A javaslat – amely, ha a republikánusok trumpista csoportja nem torpedózza meg, eredetileg határrendészeti reformot is tartalmazott volna – végső formájában

Ukrajnának 60 milliárd dollárt biztosítana,

60 milliárd dollárt biztosítana, Izrael Hamász elleni háborújának támogatására 14,1 milliárd dollárt szánna,

Hamász elleni háborújának támogatására 14,1 milliárd dollárt szánna, valamint közel 5 milliárd dollárt nyújtana a csendes-óceáni szövetségesek, köztük Tajvan támogatására és Kína elrettentésére ,

, illetve további 9,2 milliárd dollárt fordítana többek közt a gázai és ciszjordániai civileknek, valamint Ukrajnának nyújtott humanitárius segélyre.

Polgárháborúzó republikánusok

A biztonságpolitikai alku törvénybe iktatásához tehát az alsóháznak is rá kellene bólintania, ahol a republikánusok jelenleg mindössze ötfős többséggel bírnak (218-213). Az elfogadást pedig meggátolja az, hogy miközben a republikánusok szinte kivétel nélkül egyetértenek az izraeli segélyben (és szavazóik is határozottan, sőt, egyre határozottabban a zsidó állam mellett állnak),

az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjaik mondhatni a skála két vége, a széles körű szerepvállalás és a teljes elszigetelődés között mozognak.

Pártjának trumpista tagjaival szembemenve például Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi vezetője a kétpárti segélycsomag képviselőházi elfogadását sürgette:

a világ azt figyeli, hogy az Egyesült Államokban megvan-e még az akarat, hogy a Nyugat élére álljon, és megőrizze azt a nemzetközi rendet, amely egy évszázadon át a mi jólétünkért volt felelős

– vázolta fel az Ukrajnát támogató McConnell, aki bár idén lemond pozíciójáról, 2027-ben lejáró mandátumát megtartja azért, hogy – saját elmondása szerint – harcra keljen a sajátjai között hódító elszigetelődéspárti nézetekkel. A régivonalas republikánus szenátor egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a segélycsomag "sürgős befektetéseket" tartalmaz az amerikai hadiiparba, ugyanis a kormányzat szerint az Ukrajnának szánt pénz mintegy kétharmada amerikai fegyvergyáraknál kötne ki.

Hakeem Jeffries, az amerikai képviselőház demokrata frakcióvezetője, Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi vezetője, Chuck Schumer, az amerikai szenátus demokrata többségi vezetője és Mike Johnson, a képviselőház elnöke a Capitoliumi Menóragyújtási ünnepségén 2023. december 12-én Washingtonban. Forrás: Anna Moneymaker/Getty Images

A kétpárti csomag azonban nem sok jóra számíthatott a képviselőházban.

A republikánusok egy része, elsősorban a Trumphoz hű, radikális populista frakció ("Freedom Caucus") az "Amerika az első" elvükre hivatkozva kizárja Ukrajna segélyezését, vagy csak akkor hajlandó mérlegelni azt, ha határvédelmi szigorítások is kísérik. Mármint nem azok, amelyek a meghiúsult kétpárti bevándorlási reformjavaslatban szerepeltek; a keményvonalas republikánusok ugyanis a Trump-féle határfal építésének folytatását és a durvább menedékkérelmi szigorításokat tartalmazó, képviselőházon átment csomagjuk szenátusi elfogadását kérik.

A radikális képviselők egyik szószólója, Marjorie Taylor Greene pedig újabb hurkot kötött a republikánus házelnök gordiuszi csomójára, amikor március végén bejelentette:

indítványozza Mike Johnson eltávolítását,

miután a házelnök a demokraták szavazataira támaszkodva vitte át a kormányzat leállását elkerülő költségvetési törvényt. Greene ugyanakkor nem jelezte, mikor tartana szavazást Johnson elmozdításáról. Elmondása alapján azt jelzésnek szánta Johnson felé, aki szerinte

a demokratákat szolgálja, nem a saját pártját és választóit.

Greene célja tehát Johnson még nagyobb nyomás alá helyezése, már-már zsarolása volt, hogy ne vigye az alsóház elé Ukrajna támogatását, ami a szűk többség miatt kizárólag a demokraták szavazataival tudna átmenni. Viszont, ha jobb híján ismét a másik párt voksaival törvénykezne Johnson, az csak olaj lenne a tűzre a keményvonalas, "Amerika az első" frakció számára.

Zsákutca, holtpont, patthelyzet

Miközben a republikánusok a belharccal vannak elfoglalva, és Johnsonnak nincsenek meg a voksok Ukrajna támogatásához a pártján belül, a demokraták az elmúlt hónapokban nem engedtek abból az álláspontjukból, hogy

Izrael támogatását kizárólag Ukrajna segélyével együtt hajlandók megszavazni,

így megpróbálva kikényszeríteni annak alsóház elé terjesztését. Ebből a megfontolásból, attól félve, hogy az ukrajnai segélyt nem venné napirendre a házelnök, a demokraták kétszer ellehetetlenítették a republikánusok különálló, csak Izraelnek segélyt nyújtó törvényjavaslatát.

Az erről szóló első, 14,3 milliárd dolláros csomagot a Hamász támadása után egy hónappal fogadta el a republikánus többségű képviselőház egy tucat demokratával együtt. A fiskális szigort hirdető republikánusok szerint ez a "takarékos" intézkedés a szövetségi adóhivataltól vont volna el forrásokat Izrael javára. De a Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint pont hogy 12,5 millió dollárral növelte volna a költségvetési hiányt az adóbehajtási kapacitásbővítés elmaradása miatt. Emiatt, illetve Ukrajna és Izrael párhuzamos támogatásának biztosítása érdekében Chuck Schumer azóta sem volt hajlandó a szenátus elé vinni azt.



Februárban Johnson újabb, Izraelnek 17,6 millió dolláros segélyt biztosító javaslatot tárt az alsóház elé. Noha miután Joe Biden vétóval fenyegetett, a képviselőházi demokraták vezetői pedig "cinikus" próbálkozásnak nevezték az ország nemzetbiztonsági érdekeinek aláásására, nem csoda, hogy nem ment át.

Irán Izraelt sújtó múlt heti ellentámadása azonban felrázta mindkét oldalt.

Demokraták és a republikánusok egyaránt sürgették Izrael megsegítését, előbbiek pedig kulcsfontosságúnak látják a jóval szorultabb helyzetben lévő Ukrajna támogatását is, hiszen Volodimir Zelenszkij szerint kifogytak a légvédelmi rakétákból, és esélytelenek a győzelemre az Egyesült Államok nélkül.

Bár a házelnök képviselőként konzekvensen az ukrán segély ellen szavazott, házelnökként jóval nyitottabbnak mutatkozik aziránt. Ezt az "árulást" Greene-ék pedig fel is hánytorgatják neki. Ennek ellenére a magát reagani republikánusnak tituláló Johnson nemrég úgy fogalmazott:

Értjük, hogy Amerika milyen szerepet játszik a világban. Értjük annak fontosságát, hogy határozott jelzést küldjünk a külvilágnak arról, hogy kiállunk szövetségeseink mellett, és nem engedhetjük, hogy terroristák és zsarnokok masírozzanak a világon.

Ahogy pedig szorult a hurok, és kilátásba került a pozíciójának elvesztése, Johnson a párt zászlóvivőjéhez, Donald Trumphoz fordult biztosítékként: a hétvégén a volt elnökkel találkozott, ahol Trump elmondta, hogy a louisianai vezető mellett áll. A határozott állásfoglalást kikerülve Johnson elmozdítását annyival kommentálta, hogy

Nagyon jól kijövök a házelnökkel. És nagyon jól kijövök Marjorie-val is. (...) [Johnson] szerintem nagyon jó munkát végez. Körülbelül olyan jól csinálja, amennyire csak lehet.

Johnson trükközik

A patthelyzet feloldásaként és Izrael, Ukrajna, illetve a csendes-óceáni szövetségesek támogatása érdekében Johnson egy összetett, ám kockázatos törvénykezési trükk bevetését jelentette be a héten:

a szenátus segélycsomagját feldarabolva, szinte változatlanul, három külön javaslatként bocsátaná szavazásra.

Ám annyit módosított Johnson, hogy a szenátus javaslatával szemben Izrael 14,1 helyett 26 milliárd dollárnyi segélyt kapna. Az Ukrajnának szánt összegből 9 milliárdot pedig elengedhető kölcsönként adna át, továbbá egy kormányzati Ukrajna-stratégia elkészítését is előírná. A csomag negyedik része pedig tartalmazza a TikTok betiltását, a lefoglalt oroszországi vagyon segélykifizetésre történő felhasználását és egyéb Oroszországgal, Kínával és Iránnal szembeni szankciókat. Ezeket akár egyben is átküldhetik a szenátusnak, amely ezáltal nem szavazhatna külön az intézkedésekről.

Johnson terve alapján tehát teljesül a demokraták követelése, hogy ne hagyják hátra Ukrajnát, miközben a képviselők gyakorlatilag mazsolázhatnak, hogy melyiket támogatják a négy közül. Így szabad az út a progresszívek előtt, hogy kifejezzék ellenérzésüket Izrael feltétel nélküli felfegyverzése iránt (de támogassák a többit), a trumpista republikánusok pedig Ukrajnán kívül mindenre áment mondhatnak. Legalábbis ezzel számolt Johnson.

A republikánus házelnök emellett azt is bejelentette, hogy a radikális párttársainak lekenyerezéseként az általuk követelt szigorú határvédelmi törvény egy változatát is be fogja terjeszteni. Ezt azonban Johnson végül nem kötötte össze az ukrajnai segéllyel, így feladta, hogy azt a demokraták zsarolására használják, emiatt pedig a trumpista csoport azonnal támadásba lendült ellene.

A határról szóló "szavazás" ebben a csomagban egy felhígított, veszélyes álca. Ellenezni fogom

- írta közösségi oldalán egyikőjük, Chip Roy.

The Republican Speaker of the House is seeking a rule to pass almost $100 billion in foreign aid - while unquestionably, dangerous criminals, terrorists, & fentanyl pour across our border. The border vote in this package is a watered-down dangerous cover vote. I will oppose. https://t.co/8LHlnZlgjd — Chip (Roy) April 17, 2024

A házelnök napjai meg vannak számlálva?

Hacsak a demokraták a szokásjogtól eltérően nem szavaznak át Johnson kedvéért, a radikálisok már a bizottsági szakaszban elgáncsolhatják a javaslatot. Ha blokkolnák, Johnsonnak ez esetben szintén szüksége lesz a demokratákra, hogy kétharmaddal kikerüljék a bizottságot, majd egyszerű többséggel elfogadhassák a csomagot. A demokraták pedig úgy tűnik, nagy eséllyel segíteni fognak Johnsonnak: a vele színfalak mögött egyezkedő Joe Biden nem késlekedett abban, hogy kifejezze támogatását, és a Kongresszus mindkét házát cselekvésre szólította fel.

Azonnal aláírom ezt a törvényt, hogy üzenetet küldjek a világnak: nem hagyjuk, hogy Irán vagy Oroszország sikerrel járjon

- közölte az elnök. Mindenesetre az, ha Johnson alternatíva híján a demokraták voksaival vinné át a házon a segélycsomagot, bizonyára még jobban felbőszítené az őt eddig is kritizáló trumpistákat. Nem csoda, hogy tegnap

egy második képviselő beállt Marjorie Taylor Greene elmozdítási indítványa mögé.

Thomas Massie, utalva arra, hogy a házelnök a demokraták zsebében van, azzal vádolta Johnsont nemrég, hogy

Biden azért támogatja Johnson tervét, mert Johnson terve Biden terve.

Marjorie Taylor Greene georgiai képviselő sajtótájékoztatón beszél az amerikai Capitolium épületében 2023. május 18-án Washingtonban. Forrás: Anna Moneymaker/Getty Images

Johnson, aki erre válaszul tegnap leszögezte, hogy nem fog lemondani, szombatra tervezi a szavazást a segélycsomagokról – ez azonban a módosító javaslatok hosszú sora miatt könnyen elhúzódhat. Ha a demokraták kezet nyújtanak Johnsonnak az elfogadásukban, a szenátus nagy eséllyel szintén igennel voksolna az Ukrajnát, Izraelt és a csendes-óceáni térséget célzó intézkedésekre, a demokrata többség viszont valószínűleg blokkolná a különálló, szerintük túl szigorú bevándorlási intézkedéseket.

Ha végül nem sikerülne a képviselőházi voksolás, az ügy akkor sem teljesen veszett fejsze nyele: bár méretes kihívás, de 218 képviselő aláírásával a házelnök megkerülésével is napirendere vehető egy javaslat. A demokrata vezetőség eddig 195 szignót gyűjtött a szenátusi alku mellett (amelyet a progresszívek elleneznek Izrael okán), míg egy republikánus képviselő 16 (amiből hat demokrata) aláírást szerzett egy mindhárom ország felfegyverezését biztosító, határvédelmet tartalmazó 66 milliárd dolláros tervezetre.

MTG on Johnson: Hes definitely not going to be speaker next Congress if were lucky enough to have a majority. I think that is a widely held belief throughout the Congress.How Rs are bracing for another leadership shakeup either this Congress or next. @MZanona — Manu (Raju) April 17, 2024

Abban az esetben, ha megbukna Johnson terve,

az is meglehet, hogy a radikálisok "színházát" megelégelő, régivonalas és mérsékelt republikánus képviselők csatlakoznának valamelyikhez.

Ami pedig a házelnök sorsát illeti, Marjorie Taylor Greene nemrég úgy nyilatkozott, hogy "a következő Kongresszusban biztosan nem ő lesz a házelnök, ha elég szerencsések vagyunk ahhoz, hogy többségünk legyen. Azt hiszem, ez a Kongresszus széles körében elterjedt nézet." A többség elvesztésére a novemberi választásokon pedig egy újabb házelnökcserével járó zűrzavarnak hála minden esélyük meglenne, ami ráadásul a segélycsomag elfogadását is ellehetetlenítené. A demokraták pedig nem valószínű, hogy Johnson eltávolítása esetén is a segítségére sietnének: tavaly októberben hagyták azt is, hogy sajátjai hasonló okokból megbuktassák az elődjét, Kevin McCarthyt.

Címlapkép: Donald Trump volt republikánus elnök hallgatja Mike Johnson házelnök beszédét a Mar-a-Lagó-i birtokán tartott sajtótájékoztatón 2024. április 12-én, a floridai Palm Beachen. Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images