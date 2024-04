Olyat tettek a demokraták Ukrajna érdekében, amire évtizedek óta nem volt példa

Az Axios beszámolója szerint az amerikai képviselőház házszabályi bizottságának négy demokrata képviselője a testület öt republikánus tagjával együtt megszavazta, hogy a héten bemutatott négy törvényjavaslatból álló segélycsomagot szavazásra bocsássák.

A demokraták szokásjoggal bontó átállása elengedhetetlen volt a javaslat túléléséhez,

mivel a testület három keményvonalas, jobboldali populista képviselője (Thomas Massie, Ralph Norman és Chip Roy) a javaslatok blokkolása mellett voksolt. Thomas Massie a héten csatlakozott is kollégája, Marjorie Taylor Greene indítványához, amely elmozdítaná Mike Johnson republikánus házelnököt, aki szerintük

Bident és a demokratákat támogatja, és nem harcol a repubikánusok programjáért.

The real damage happening to our conference and our country is that our elected Republican Speaker is supporting Biden and the Democrats agenda and not fighting for our Republican agenda. Stop making excuses and blaming others. https://t.co/FuXCJuJtTc