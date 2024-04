Herzog: Európának sürgősen fel kell ébrednie, különben nagy árat fizethet

Isaac Herzog izraeli elnök szerint az európai vezetők sürgősen fel kell, hogy ébredjenek és felismerjék az Irán által jelentett globális veszélyt, amely drónok ezreit szállítja Oroszországnak és nukleáris fegyverprogramját is folytatja, miközben Izrael a Gázai övezetben és Irán ellen is védekezik - számolt be a Politico.