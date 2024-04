Az amerikai katonai támogatásról egyeztetett Zelenszkij és Biden

Zelenszkij közlése szerint megbeszélték az amerikai katonai segélycsomag tartalmát, Biden pedig biztosította őt arról, hogy a törvényjavaslatot a szenátus jóváhagyása után azonnal aláírja.

Az (amerikai) elnök biztosított arról, hogy a csomagot hamarosan jóváhagyják, és ez egy jelentős támogatás lesz, amely megerősíti légvédelmünket, valamint nagy hatótávolságú és tüzérségi képességeinket

- fogalmazott Zelenszkij.

Following the vote in the US House of Representatives, I spoke with Joe Biden, who assured me that he will sign the bill immediately as soon as it is approved by the Senate.I appreciate President Biden's unwavering support for Ukraine and true global leadership.I also @POTUS