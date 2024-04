Lecsaptak a filléres orosz drónok: kilőtték az ukrán Senatort

Az oroszok gyakran vetnek be olcsó drónokat a frontvonalak közelében, mivel az olcsó beszerzésük és alkalmazásuk miatt nagy számban lehet ezeket használni. Az egyszerű eszközök ennek ellenére hatalmas károkat tudnak okozni, mivel mindkét fél tömegesen veti be ezeket. Az oroszok által közzétett felvételek alapján nemrégiben egy kanadai Senator típusú páncélozott szállító harcjármű látta a kárát.

The first confirmed hit on the new Canadian armored vehicle, the Senator MRAP, which was supplied to Ukrainian forces as military aid. The armored vehicle was shot down by drone operators from the 14th Brigade of the Russian Special Forces in the Southern Donetsk direction. pic.twitter.com/TmCF42xY5n