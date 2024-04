Megállíthatatlannak tűnik az oroszok nyomulása, de már látszik a következő akadály

Az oroszok februári sikerét követően továbbra is nyugat felé haladtak, és a kezdeti időben kifejezetten sok területet szereztek meg. A sajtóban akkor számos vészjósló elemzés született meg, amely szerint Moszkva könnyen több tíz kilométernyit nyomulhat nyugati irányba. A kedélyeket végül lehűtötte, hogy a támadó alakulatok végül Berdicsi-Tonenszke vonalnál megakadtak. A települések mögött egy potenciális védelmi vonal feküdt, amely alkalmas volt arra, hogy lelassítsa, vagy megállítsa a nyomuló orosz alakulatokat.

Russia's advance along the rail line has entered Ocheretyne. With Semenivka also contested and Pervomaiske captured, Ukraine's two-month-held fallback line is compromised. Expect a gradual withdrawal to defences behind the Vovcha River and its reservoirs. pic.twitter.com/IuKEHqduia