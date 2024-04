Nem késlekedik Moszkva erőfitogtatása a Nyugatnak: orosz csúcsfegyverek sorát telepíti a NATO határára

Az orosz védelmi minisztérium Karéliában egy új rakétadandárt hozott létre, amely Iszkander-M hadműveleti-taktikai rendszerekkel van felszerelve. Az alakulat a frissen alapított Leningrádi Katonai Körzet (nem elírás, 2024-ben ezzel az elnevezéssel hoztak létre új adminisztratív egységet) részét képezi, amely magába foglalja a 11. és a 14. hadsereget is. Ezek közül az előbbi részben Kalinyingrádban, míg az utóbbi Murmanszkban található. Az alakulás létrehozását Vlagyimir Valujev admirális, a balti flotta volt parancsnoka időszerűnek nevezte, különösen Finnország NATO-csatlakozása fényében. Dmitrij Boltenkov katonai szakértő szerint az Iszkander rakéták hatékonyságát már bizonyították korábban, így Finnországnak tudnia kellene a potenciális veszélyekről.

Az elemző kitért arra is, hogy Oroszország és Finnország kapcsolata korábban barátságos volt, de Finnország NATO-csatlakozása megváltoztatta ezt a helyzetet.

Ennek eredményeképpen Oroszországnak most figyelnie kell a több mint ezer kilométeres határszakaszt.

Izvestia says Russia is forming an Iskander-M brigade in Karelia as part of the new Leningrad Military District. https://t.co/YROAy2I1cQ