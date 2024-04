Feltárták Washingtonban az orosz nyári hadjárat legfontosabb célpontját

Portfolio 2024. április 23. 10:38

Oroszország közelgő, tavaszi / nyári offenzívájnak legfontosabb célja, hogy elfoglalják Harkiv várost, az előkészítő műveletek már megkezdődtek – írja friss elemzésében az amerikai védelmi minisztériummal is jó kapcsolatot ápoló Institute for the Study of War (ISW) agytröszt.