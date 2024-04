Orosz kézre került egy szupermodern Leopard 2A6-os harckocsi, felvételek jelentek meg

A Leopard 2A6-os az ukrán haderő egyik legmodernebb harckocsitípusa a brit Challenger 2-es mellett, az első ilyen eszközt pár napja Avgyijivka térségében szerezte meg az orosz haderő.

A RIA Novoszyti által publikált videóból kiderül: a Leopard 2-es erősen sérült, aknára futott, majd dróntalálatot kapott, ezért hagyták hátra kezelői. A gép belülről azonban nem sérült meg, ezért az oroszok szerint tanulmányozható, kiállítható.

Footage of a captured German-made Leopard 2A6 tank that was seized has appeared online. This is the first Leopard trophy since their delivery to Ukraine at the beginning of 2023.Based on the video, the tank was damaged after driving over a mine and being hit by drones, pic.twitter.com/mQCFOIfxTs