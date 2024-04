Pillanatokon belül elfogyhat az oroszok előnye Ukrajnában: csúcsra pörgetik a nyugati hadiipart

Az ukrajnai háború kitörése óta téma, hogy a nyugati hadiipar kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy felvegye a kesztyűt Oroszország termelésével, különösen tüzérségi lőszerek tekintetében. A lassú építkezés azonban meghozta a hatását, hamarosan kiegyenlítetté válhatnak az erőviszonyok – számolt be a Defense One.

Az amerikai vezérkari főnök helyettese bejelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan háromszorosára fogja növelni a kritikus fontosságúnak számító 155 mm-es tüzérségi lőszerek gyártási kapacitásait.

Jelenleg az ország hadiipari üzemei körülbelül 30 ezres havi gyártási mennyiséget képesek produkálni az eszközökből, viszont a várakozások szerint ez a szám jövő nyárra elérheti a 100 ezret.

A hadsereg tisztségviselői elmondták, hogy a fejlesztés korábban nagyban függött az ukrajnai segélycsomag megszavazásától is. A közel 61 milliárd dolláros amerikai küldemény rengeteg lőszert is tartalmaz, ez pedig megérte a gyártóknak is a fejlesztések megindítását. A meglévő gyártósorok kapacitásának növelése mellett újakat is terveznek felhúzni, méghozzá Arkansasban, Kansasban és Texasban is. Fontos különbség, hogy ameddig Európában a magánvállalatok irányítják a 155 mm-es lőszerek gyártását, addig az Egyesült Államokban közvetlenül a hadsereg felelős ezért.

Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter 2024 februárjában fogalmazott úgy, hogy ameddig az ukránok napi 2 ezer lőszert lőnek ki, addig az oroszok ennek a háromszorosát, ezért van égetően szükségük ezekre. A hátrány ledolgozására reális lehetőség nyílhat a közeljövőben, ha valóban képesek lesznek felpörgetni az amerikai gyártósorokat. Addig azonban

még számolni kell azzal, hogy az oroszok fölényben maradnak a kritikus területen, ami akár további területnyereségeket is jelenthet számukra.

