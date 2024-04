Filmbeillő felvételek: AGM-88-asokkal szórta meg az oroszokat az ukrán légierő

Az ukrajnai háború egyik korai innovációja volt, hogy sikerült AGM-88-as radar elleni rakétákkal felszerelni Ukrajna légierejét, ami azért nagy szó, mert a szovjet gyártmányú Szu-27-esek elvileg nem kompatibilisek az amerikai rakétákkal. A „finomhangolás” pontos részletei a mai napig nem ismertek, de az látható, hogy az ukrán légierő azóta is használja régi, szovjet gépein az AGM-88-asokat.

Nemrég friss videó jelent meg az ukrán légierő akciójáról, melyen jól láthatóan ezeket a rakétákat vetették be.

Footage of Ukrainian Air Force Su-27 Flankers conducting standoff SEAD strikes with US-supplied AGM-88 HARMs, seen here rippling off multiple HARMs at the same time towards Russian radars. pic.twitter.com/UOxc8lsek1